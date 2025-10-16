"Резерв+" обновил функции: какие штрафы можно оплатить онлайн

Теперь военнообязанные при необходимости могут:

загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения;

загрузить или отправить на Email файл нового постановления;

просмотреть детали дела и узнать причину отмены постановления.

Кроме того, в расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи в полицию.

"Обновление призвано сделать функцию "Штрафы онлайн" более удобной и информативной", - говорится в сообщении.

Оплата штрафов онлайн

Штрафы за нарушение воинского учета можно оплатить через мобильное приложение "Резерв+".

Доступна скидка 50%, если оплатить штраф в течение 20 дней после вынесения постановления.

Платеж можно осуществить напрямую в приложении после получения постановления.

После оплаты пользователя автоматически снимают с розыска, а статус в "Резерв+" обновляется.

Как работает алгоритм

Чтобы воспользоваться услугой, нужно загрузить приложение "Резерв+" в App Store или Google Play, авторизоваться и в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает заявление и направляет постановление.