"Резерв+" оновив функції: які штрафи можна оплатити онлайн

Тепер військовозобов’язані за потреби можуть:

завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;

завантажити або надіслати на Email файл нової постанови;

переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.

Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

"Оновлення покликане зробити функцію "Штрафи онлайн" більш зручною та інформативною", - ідеться в повідомленні.

Оплата штрафів онлайн

Штрафи за порушення військового обліку можна сплатити через мобільний застосунок "Резерв+".

Доступна знижка 50%, якщо оплатити штраф протягом 20 днів після винесення постанови.

Платіж можна здійснити напряму в застосунку після отримання постанови.

Після сплати користувача автоматично знімають із розшуку, а статус у "Резерв+" оновлюється.

Як працює алгоритм

Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.