"Резерв+" оновив функції: які штрафи можна оплатити онлайн

У мобільному застосунку "Резерв+" обновили можливості сплати штрафів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Тепер військовозобов’язані за потреби можуть:
Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.
"Оновлення покликане зробити функцію "Штрафи онлайн" більш зручною та інформативною", - ідеться в повідомленні.
Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення.
Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову.
Як писали раніше, в Україні більше не штрафують за невчасне оновлення військово-облікових даних після 16 липня 2025 року - строк адмінвідповідальності вже минув. Однак штрафи, винесені раніше, треба сплачувати. При цьому залишаються чинними інші покарання - за неявку по повістці та інші порушення військового обліку.
Нагадаємо, військовозобов’язані, які потрапили в розшук через несплату штрафу за порушення правил мобілізації, можуть знятися з розшуку без сплати та без суду, якщо доведуть, що не отримували повістку.