Резерв на оборону 200 млрд в госбюджете-2026: как будут распределяться средства в течение года

По ее словам, государственный бюджет на 2026 год, по сути, такой же оборононаправленный, как и в предыдущие два года, - приоритетом его расходов остаются украинские Силы безопасности и обороны. В то же время в проект бюджета заложено также повышение зарплат учителям на 50%.

Оборонный сектор

Если посмотреть на структуру расходов, пояснила Шуляк, то около 30% ВВП будут составлять расходы именно на оборонный сектор.

"Более 1,9 трлн грн пойдут на обеспечение наших военных. Если говорить о зарплатах, то это 1,7 трлн грн. Более того, Бюджет на 2026 год отличается от прошлогодних тем, что в нем будет сформирован резервный фонд на 200 млрд грн именно для сектора обороны, который потом может быть использован на те направления, которые в течение года потребуют дополнительного финансирования", - рассказала парламентарий.

Социальные расходы

Параллельно непременно будет происходить и обеспечение социальных расходов - несмотря на то, что большая часть бюджета в следующем году будет направлена ​​на поддержку ВСУ, запланировано также существенное увеличение зарплат для учителей. Речь идет о повышении на 50%, подчеркнула Елена Шуляк.

Она добавила, что для обеспечения возможности финансирования этих расходов необходимы дополнительные поступления в доходную часть бюджета. Именно поэтому в Госбюджете-2026 заложено 60 млрд грн, которые планируется получить от реформирования таможни.

"Это как раз те средства, которые мы называем полученными от операций, связанных с детинизацией экономики. Будем надеяться, что таких источников поступлений будет больше, что будет предоставлять возможность работать не только по сектору безопасности и обороны, но и больше уделять внимание именно социальному сектору, который касается повышения зарплат нашим бюджетникам и проведения индексации пенсий, которая стабильно проходит каждый год, включая 2022-й", - отметила Шуляк.

Как удалось увеличить доходную часть госбюджета

Нардеп также напомнила, что между первым и вторым чтениями проекта госбюджета-2026 удалось увеличить его доходную часть на 30 млрд грн.

Главным источником стало изменение ставок налогообложения прибыли банков - вместо 25% они будут платить 50%. Решение непопулярно для банковского сектора, однако позволяет направить ощутимые ресурсы на приоритетные расходы.

По ее словам, новые поступления распределят адресно: почти 7 млрд грн пойдет на повышение зарплат преподавателям высшего образования, 1 млрд грн - на гуманитарное разминирование, еще 1 млрд грн - на укрытия в детских садах и школах.

"Аргументация проста: без безопасной инфраструктуры родители не поведут детей в сады и школы, а это напрямую скажется на занятости и экономике", - подытожила Елена Шуляк.