В "Резерв+" вскоре можно будет оплачивать штрафы: в Минобороны раскрыли сроки

В конце июня в мобильном приложении "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко в интервью DOU.

"Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня", - заявила она.

Как отметила Черногоренко, запуск оплаты штрафов будет одним из цифровых достижений года для команды. В частности это позволит уменьшить нагрузку на операторов территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое Министерство обороны создало для лиц, состоящих на воинском учете: призывников, резервистов и военнообязанных. Благодаря сервису можно просмотреть свои учетные данные в территориальном центре комплектования, подать запрос на изменение места регистрации и обновить персональную информацию.

Приложение делает процесс воинского учета проще и налаживает удобное взаимодействие между гражданами и структурами обороны. Недавно в "Резерв+" появились два новых типа отсрочек от мобилизации.

Кроме того, в апреле в приложении вышло масштабное обновление. Ознакомиться со всеми деталями можно в материале РБК-Украина.

Как рассказывала Черногоренко, до конца текущего года в "Резерв+" также позволят заключать контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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