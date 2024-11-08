В "Резерв+" дают отсрочку не всем многодетным отцам: в чем проблема

Получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" смогут не все отцы. Оказалось, что все дети должны быть рождены в одном браке. Если же дети от разных браков - отсрочку можно получить через ТЦК.

Согласно нормам закона о мобилизации, военнообязанные мужчины и женщины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву во время мобилизации. На отсрочку не имеют права родители, у которых есть задолженность по уплате алиментов, превышающая сумму платежей за три месяца. Однако, если задолженность будет погашена, право на отсрочку можно вернуть.

Приложение "Резерв+" уже начало подтягивать данные из реестра многодетных семей и появилось уточнение - право на отсрочку имеют только те, кто имеет 3 детей, рожденных в одном браке.

"Если у человека есть от трех несовершеннолетних детей в одном браке – на основании п.3 ч.1 ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – отмечается в перечне оснований, на которых можно получить отсрочку автоматически.

Отсрочка для многодетных родителей в "Резерв+" (скриншот РБК-Украина)

В то же время, на сайте Министерства обороны Украины не указано, что дети должны быть рождены в одном браке. Речь идет о том, что право на отсрочку от призыва во время мобилизации имеют лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет.

Что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии РБК-Украина объяснила, что в Резерв+ речь идет о тех мужчинах, которые смогут оформить отсрочку через приложение. Именно поэтому там говориться о троих детях от одного брака. При этом мужчины, имеющие троих детей в разных браках, также имеют право на отсрочку, но оформить ее могут в ТЦК. Впрочем, впоследствии и этой категории мужчин услуга будет доступна в приложении.

"Сейчас мы работаем над отсрочкой для многодетных родителей, имеющих троих несовершеннолетних детей в совместном браке. Это взаимодействие с Государственным реестром актов гражданского состояния. Там мы проверяем, есть ли брак и общие дети для того, чтобы дать отсрочку. Ситуация по другим типам отсрочек для многодетных родителей осложняется тем, что мы пока не имеем взаимодействия с Единым реестром должников, чтобы проверить нет ли задолженности по алиментам. Поскольку отсутствие долгов - одно из важных условий для получения отсрочки. Но, мы сделаем, чтобы и эти отсрочки по многодетным родителям отражались в Резерв+", - отметила она.