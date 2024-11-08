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В "Резерв+" дают отсрочку не всем многодетным отцам: в чем проблема

Украина, Киев, Пятница 08 ноября 2024 12:31
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В "Резерв+" дают отсрочку не всем многодетным отцам: в чем проблема Фото: Расширение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" смогут не все отцы. Оказалось, что все дети должны быть рождены в одном браке. Если же дети от разных браков - отсрочку можно получить через ТЦК.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на информацию в Резерв+ и эксклюзивный комментарий заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

Согласно нормам закона о мобилизации, военнообязанные мужчины и женщины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву во время мобилизации. На отсрочку не имеют права родители, у которых есть задолженность по уплате алиментов, превышающая сумму платежей за три месяца. Однако, если задолженность будет погашена, право на отсрочку можно вернуть.

Приложение "Резерв+" уже начало подтягивать данные из реестра многодетных семей и появилось уточнение - право на отсрочку имеют только те, кто имеет 3 детей, рожденных в одном браке.

"Если у человека есть от трех несовершеннолетних детей в одном браке – на основании п.3 ч.1 ст.23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", – отмечается в перечне оснований, на которых можно получить отсрочку автоматически.

В &quot;Резерв+&quot; дают отсрочку не всем многодетным отцам: в чем проблемаОтсрочка для многодетных родителей в "Резерв+" (скриншот РБК-Украина)

В то же время, на сайте Министерства обороны Украины не указано, что дети должны быть рождены в одном браке. Речь идет о том, что право на отсрочку от призыва во время мобилизации имеют лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет.

Что говорят в Минобороны

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии РБК-Украина объяснила, что в Резерв+ речь идет о тех мужчинах, которые смогут оформить отсрочку через приложение. Именно поэтому там говориться о троих детях от одного брака. При этом мужчины, имеющие троих детей в разных браках, также имеют право на отсрочку, но оформить ее могут в ТЦК. Впрочем, впоследствии и этой категории мужчин услуга будет доступна в приложении.

"Сейчас мы работаем над отсрочкой для многодетных родителей, имеющих троих несовершеннолетних детей в совместном браке. Это взаимодействие с Государственным реестром актов гражданского состояния. Там мы проверяем, есть ли брак и общие дети для того, чтобы дать отсрочку. Ситуация по другим типам отсрочек для многодетных родителей осложняется тем, что мы пока не имеем взаимодействия с Единым реестром должников, чтобы проверить нет ли задолженности по алиментам. Поскольку отсутствие долгов - одно из важных условий для получения отсрочки. Но, мы сделаем, чтобы и эти отсрочки по многодетным родителям отражались в Резерв+", - отметила она.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как получить отсрочку от военной службы. Для этого необходимо собрать документы, подтверждающие ваше право на это, в частности, медицинские заключения, справки из учебных заведений, свидетельства о рождении детей или документы с места работы. Затем следует обратиться в военкомат с заявлением о предоставлении отсрочки, имея при себе паспорт, военный билет и подготовленные документы.

При отсрочке по состоянию здоровья нужно будет пройти дополнительное медицинское обследование. После проверки документов военкомат примет решение о предоставлении или отказе в отсрочке.

Также мы писали, что в условиях военного положения в Украине военнообязанные мужчины должны соблюдать правила военного учета. В частности, необходимо всегда иметь при себе военный билет, появляться за повесткой в ТЦК и обновлять свои данные. Выполнение этих требований поможет избежать административной ответственности.

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Многодетная семья Мобилизация в Украине Отсрочка
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