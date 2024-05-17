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Резерв+. В Минобороны рассказали, когда приложение появится в AppStore и Google Play

Украина, Пятница 17 мая 2024 18:11
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Резерв+. В Минобороны рассказали, когда приложение появится в AppStore и Google Play Фото: Екатерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Приложение "Резерв+" станет доступно для загрузки в AppStore и Google Play в 00:01 субботы, 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Фактически ночью, в 00:01 приложение станет доступно в AppStore и Google Play", - сказала Черногоренко.

По ее словам, украинцы смогут загрузить это приложение без ограничений.

"Резерв+"

Отметим, по новому закону о мобилизации, который вступит в силу уже завтра, мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нужно уточнить учетные данные в течение 60 дней.

Сделать это можно будет сделать через е-кабинет, в ТЦК и СП, а также в ЦПАУ.

Минобороны Украины сегодня, 17 мая, объявило о запуске электронного кабинета военнообязанного - мобильного приложения "Резерв+". Его нужно будет скачать на мобильный телефон для обновления военно-учетных данных.

Также "Резерв+" будет содержать QR-код со статусом военнообязанного, призывника или резервиста.

Детальнее о том, как работает е-кабинет военнообязанного, - читайте в материале РБК-Украина.

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