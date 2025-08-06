В "Резерв+" добавили новую отсрочку от мобилизации: кого она касается

В приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
В ведомстве уточнили, что отсрочку через приложение теперь могут получить работники учреждений:
Как отметили в Минобороны, такую отсрочку смогут получить при условии, если в реестре Единой государственной электронной базы по вопросам образования есть:
Чтобы оформить отсрочку, необходимо:
Напомним, ранее в Минобороны обещали добавить в "Резерв+" возможность оформления отсрочек для тех граждан, гражданам, у которых муж или жена с инвалидностью 1 или 2 группы.
Такие отсрочки хотели добавить в конце июля - начале августа.