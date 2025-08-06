RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В "Резерв+" добавили новую отсрочку от мобилизации: кого она касается

Иллюстративное фото: в "Резерв+" появились новые отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве уточнили, что отсрочку через приложение теперь могут получить работники учреждений:

  • высшего образования;
  • профессионального предвысшего образования;
  • профессионального образования.

Как отметили в Минобороны, такую отсрочку смогут получить при условии, если в реестре Единой государственной электронной базы по вопросам образования есть:

  • описание об основном месте работы; 
  • подтверждение зарплатной ставки от 0,75; 
  • отметка об участии в учебном процессе или административной преподавательской должности.

Как оформить

Чтобы оформить отсрочку, необходимо: 

  • нажать три точки на главном экране "Резерв+";
  • нажать "Подать запрос на отсрочку";
  • выбрать соответствующую категорию.

Новые отсрочки в "Резерв+"

Напомним, ранее в Минобороны обещали добавить в "Резерв+" возможность оформления отсрочек для тех граждан, гражданам, у которых муж или жена с инвалидностью 1 или 2 группы.

Такие отсрочки хотели добавить в конце июля - начале августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеОтсрочка