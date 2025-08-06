В "Резерв+" добавили новую отсрочку от мобилизации: кого она касается

В ведомстве уточнили, что отсрочку через приложение теперь могут получить работники учреждений:

высшего образования;

профессионального предвысшего образования;

профессионального образования.

Как отметили в Минобороны, такую отсрочку смогут получить при условии, если в реестре Единой государственной электронной базы по вопросам образования есть:

описание об основном месте работы;

подтверждение зарплатной ставки от 0,75;

отметка об участии в учебном процессе или административной преподавательской должности.

Как оформить

Чтобы оформить отсрочку, необходимо: