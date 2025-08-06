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У "Резерв+" додали нову відстрочку від мобілізації: кого вона стосується

Ілюстративне фото: у "Резерв+" з'явилися нові відстрочки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У застосунку "Резерв+" з'явилася нова відстрочка від мобілізації. Мова про відстрочку для працівників вищої та профосвіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

У відомстві уточнили, що відстрочку через застосунок тепер можуть отримати працівники закладів:

  • вищої освіти;
  • фахової передвищої освіти;
  • професійної освіти.

Як зазначили в Міноборони, таку відстрочку зможуть отримати за умови, якщо в реєстрі Єдиної державної електронної бази з питань освіти є:

  • опис про основне місце роботи;
  • підтвердження зарплатної ставки від 0,75;
  • відмітка про участь у навчальному процесі або адміністративній викладацькій посаді.

Як оформити

Щоб оформити відстрочку, необхідно:

  • натиснути три крапки на головному екрані "Резерв+";
  • натиснути "Подати запит на відстрочку";
  • обрати відповідну категорію.

Нові відстрочки в "Резерв+"

Нагадаємо, раніше в Міноборони обіцяли додати в "Резерв+" можливість оформлення відстрочок для тих громадян, громадянам, у яких чоловік або дружина з інвалідністю 1 або 2 групи.

Такі відстрочки хотіли додати наприкінці липня - на початку серпня.

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Мобілізація в УкраїніВідстрочка