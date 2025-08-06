У "Резерв+" додали нову відстрочку від мобілізації: кого вона стосується

Нові відстрочки в "Резерв+"

Нагадаємо, раніше в Міноборони обіцяли додати в "Резерв+" можливість оформлення відстрочок для тих громадян, громадянам, у яких чоловік або дружина з інвалідністю 1 або 2 групи.

Такі відстрочки хотіли додати наприкінці липня - на початку серпня.