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Отсрочка от мобилизации: кто может получить и какие документы нужны

Украина, Четверг 07 ноября 2024 04:05
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Отсрочка от мобилизации: кто может получить и какие документы нужны Фото: отсрочку через "Резерв+" запустят в ноябре (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Отсрочка от мобилизации может быть предоставлена по ряду законных оснований. Важно своевременно собрать необходимые документы для подтверждения права на нее.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации, а также какие документы необходимо собрать, чтобы оформить данное право - в материале РБК-Украина ниже.

Законы о мобилизации предусматривают ряд оснований, по которым гражданин может получить отсрочку.

Основные категории включают:

  • Состояние здоровья: граждане, имеющие серьезные заболевания или временные ограничения по здоровью, могут получить отсрочку. Перечень болезней, дающих право на отсрочку, утверждён правительством.

  • Образование и учеба: студенты, обучающиеся на очной форме в вузах или техникумах, могут получить отсрочку на период учёбы. Это же касается аспирантов и докторантов.

  • Семейные обстоятельства: мужчины, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, инвалида или супруга-инвалида, также могут получить отсрочку. Учитывается и наличие в семье трёх или более несовершеннолетних детей.

  • Работа в определенных отраслях: сотрудники в приоритетных для страны сферах, таких как оборонная промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство, имеют право на отсрочку. Работодатель должен подтвердить, что сотрудник занят на критически важной должности.

Как получить отсрочку:

  • Соберите необходимые документы, подтверждающие ваше основание для отсрочки. В зависимости от категории это могут быть медицинские заключения, справки из учебных заведений, свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности, выписки из трудовой книжки или справки с места работы.

  • Обратитесь в военкомат с заявлением на предоставление отсрочки. При себе нужно иметь паспорт, военный билет и заранее подготовленные документы.

  • Прохождение медицинской комиссии. В случае отсрочки по состоянию здоровья вам нужно пройти дополнительное медицинское обследование, которое сделает военкомат.

  • Получение решения. После проверки всех документов и при необходимости, медицинского заключения, военкомат примет решение о предоставлении отсрочки или отказе в ней.

Список документов, необходимых для оформления отсрочки:

  • Медицинское заключение - для отсрочки по состоянию здоровья.

  • Справка из учебного заведения - для студентов, аспирантов и докторантов.

  • Свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности иждивенцев - для получения отсрочки по семейным обстоятельствам.
  • Справка с места работы и выписка из трудовой книжки - для сотрудников стратегически важных отраслей.

Напомним, что в Украине педагогические работники имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не означает, что она предоставляется всем и что работников образования не могут призвать.

Кроме того, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны предоставить все необходимые для этого документы. В таком случае они не будут служить.

При подготовке материала использовались закон №3633, сайт Кабинета Министров Украины, сайт Офиса президента.

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