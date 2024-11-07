Отсрочка от мобилизации: кто может получить и какие документы нужны

Отсрочка от мобилизации может быть предоставлена по ряду законных оснований. Важно своевременно собрать необходимые документы для подтверждения права на нее.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации, а также какие документы необходимо собрать, чтобы оформить данное право - в материале РБК-Украина ниже.

Получение решения . После проверки всех документов и при необходимости, медицинского заключения, военкомат примет решение о предоставлении отсрочки или отказе в ней.

Прохождение медицинской комиссии . В случае отсрочки по состоянию здоровья вам нужно пройти дополнительное медицинское обследование, которое сделает военкомат.

Обратитесь в военкомат с заявлением на предоставление отсрочки. При себе нужно иметь паспорт, военный билет и заранее подготовленные документы.

Соберите необходимые документы , подтверждающие ваше основание для отсрочки. В зависимости от категории это могут быть медицинские заключения, справки из учебных заведений, свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности, выписки из трудовой книжки или справки с места работы.

Работа в определенных отраслях : сотрудники в приоритетных для страны сферах, таких как оборонная промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство, имеют право на отсрочку. Работодатель должен подтвердить, что сотрудник занят на критически важной должности.

Семейные обстоятельства : мужчины, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, инвалида или супруга-инвалида, также могут получить отсрочку. Учитывается и наличие в семье трёх или более несовершеннолетних детей.

Образование и учеба : студенты, обучающиеся на очной форме в вузах или техникумах, могут получить отсрочку на период учёбы. Это же касается аспирантов и докторантов.

Состояние здоровья : граждане, имеющие серьезные заболевания или временные ограничения по здоровью, могут получить отсрочку. Перечень болезней, дающих право на отсрочку, утверждён правительством.

Напомним, что в Украине педагогические работники имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не означает, что она предоставляется всем и что работников образования не могут призвать.

Кроме того, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны предоставить все необходимые для этого документы. В таком случае они не будут служить.

При подготовке материала использовались закон №3633, сайт Кабинета Министров Украины, сайт Офиса президента.