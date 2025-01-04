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В Украине после кибератаки восстановили реестр гражданского состояния, - Минюст

Суббота 04 января 2025 18:32
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В Украине после кибератаки восстановили реестр гражданского состояния, - Минюст Фото: завтра также будет восстановлен ряд услуг (facebook.com/minjust.official)
Автор: Эдуард Ткач

Начиная с 4 января в системе государственных реестров Украины заработала Государственная регистрация актов гражданского состояния (ГРАГС). В частности, восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства юстиции Украины.

"Сегодня заработал еще один реестр - ГРАГС, который пострадал от масштабной российской кибератаки. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния восстановили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, изменении имени и смерти", - говорится в сообщении.

Сейчас все документы, которые были получены в бумажной форме во время отключения реестра, вносятся специалистами в электронную систему. В министерстве добавили, что свидетельства граждан остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре.

Также в Минюсте проинформировали, что с завтрашнего дня будет восстановлен обмен данными с другими государственными органами. Речь идет о Государственной налоговой службе Украины, Пенсионном фонде и Министерстве обороны.

Кроме того, 5 января заработает ряд онлайн-сервисов в приложении "Дія". Так, снова станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей до 18 лет.

Дополнительно в Министерстве юстиции Украины напомнили, что ранее после кибератаки РФ уже восстановлена работа трех основных реестров нотариата. Поэтому доступными стали:

  • Единый реестр доверенностей;
  • Наследственный реестр;
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Напомним, что 19 декабря 2024 года Украина подверглась одной из самых масштабных кибератак за последнее время. За ней стоят российские хакеры. Вражеские действия привели к тому, что в стране перестали работать ряд сервисов, в том числе в приложении "Дія".

Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.

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