В "Резерв+" частично восстановили услугу отсрочки после атаки на реестры

В мобильном приложении "Резерв+" частично восстановили услугу отсрочки. Она была недоступна после атаки на государственные реестры.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"В Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей", - отметила она.

Напомним, в ноябре 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" появились электронные отсрочки от мобилизации. Однако услуга была доступна не для всех.

На первом этапе отсрочки могли оформлять лица с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, а также студенты, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке.

Электронные отсрочки позже будут доступны для всех категории военнообязанных, которые имеют на это юридическое право.