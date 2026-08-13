Без бумаг и визитов в ТЦК. Военный учет работников перевели в "Дію"

На портале "Дія" компании могут получать актуальные данные из Реестра "Оберег", обновлять информацию о работниках и проходить финальную сверку. Все этапы - полностью онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Министерства обороны Украины и государственного электронного сервиса "Дія" в Telegram.

Сведения о принятии на работу или увольнении после проверки обновляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов в течение 72 часов.

Если информация предоставлена онлайн, дублировать ее на бумаге не нужно.

В Минобороны уточнили изменения, о которых можно сообщать через портал "Дія":

Больше деталей в видео рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Как это работает:

Для входа на портал "Дія" понадобится ЕГРПОУ в электронном ключе.

Услуга доступна юридическим лицам и их обособленным подразделениям.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские консульства за границей не смогут оказывать услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.

Также стало известно, что право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют разные категории военнообязанных. Закон определяет перечень оснований и порядок его оформления.

Кроме того, Кабмин утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".