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Без бумаг и визитов в ТЦК. Военный учет работников перевели в "Дію"

18:25 13.08.2026 Чт
2 мин
Разработан удобный алгоритм действий для сверки на предприятии
aimg Елена Бджола
Без бумаг и визитов в ТЦК. Военный учет работников перевели в "Дію" Фото: бронирование военнообязанных сотрудников в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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На портале "Дія" компании могут получать актуальные данные из Реестра "Оберег", обновлять информацию о работниках и проходить финальную сверку. Все этапы - полностью онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Министерства обороны Украины и государственного электронного сервиса "Дія" в Telegram.

Алгоритм военного учета работников

Услуга доступна юридическим лицам и их обособленным подразделениям.

Для входа на портал "Дія" понадобится ЕГРПОУ в электронном ключе.

Как это работает:

  • Авторизируйтесь на портале "Дія" как юридическое лицо. Система автоматически проверит ЕГРПОУ.
  • Выберите нужную услугу, просмотрите или обновите данные, подпишите их КЭП - и "Дія" передаст информацию в Реестр "Оберег".
  • После обработки результат поступит на вашу электронную почту.

Больше деталей в видео рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

В Минобороны уточнили изменения, о которых можно сообщать через портал "Дія":

  • принятие работника на работу или увольнение;
  • смена фамилии;
  • смена места жительства.

Если информация предоставлена онлайн, дублировать ее на бумаге не нужно.

Сведения о принятии на работу или увольнении после проверки обновляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов в течение 72 часов.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские консульства за границей не смогут оказывать услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.

Также стало известно, что право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют разные категории военнообязанных. Закон определяет перечень оснований и порядок его оформления.

Кроме того, Кабмин утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

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