Рейтинг WTA обновился: на каком месте Свитолина и кто из украинок выбыл из топ-100

Свитолина потеряла позиции

Элина Свитолина сохраняет статус первой ракетки Украины, однако на этой неделе опустилась на 14-е место в мировом рейтинге (-1).

Эта неделя стала уже 361-й в ее карьере среди топ-20 лучших теннисисток планеты.

Костюк удержала позицию, Ястремская и Стародубцева потеряли по ступеньке

Марта Костюк сохранила за собой 26-ю позицию, оставаясь второй ракеткой Украины.

Тем временем Даяна Ястремская, которая является третьей в национальном рейтинге, опустилась на 46-е место (-1).

Незначительное снижение также продемонстрировала Юлия Стародубцева - 68-е место (-1).

Калинина выбывает из топ-100

Ангелина Калинина, которая долгое время держалась в первой сотне, на этой неделе выбыла из топ-100 и опустилась на 101-е место, потеряв сразу 5 позиций.

У кого наибольший прогресс и регресс

Позитивной новостью стал рост Александры Олейниковой - она поднялась на 195-е место (+7) и впервые в карьере дебютировала в топ-200 WTA.

Еще больший прогресс у молодой 21-летней теннисистки Елены Грекул, которая совершила прыжок на 92 позиции и теперь она занимает 1285-ю строчку.

Самое большое падение среди украинок на этой неделе у Марии Подураевой - она опустилась аж на 40 позиций и теперь находится на 1356-м месте.

Рейтинг топ-10 украинских теннисисток сейчас выглядит так (wtatennis.com)

Парный рейтинг: Киченок - в топ-15

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок остается №1 среди украинок - она поднялась на 12-ю позицию (+1).

Ее сестра Надежда Киченок также улучшила результат и теперь занимает 54-ю строчку (+1).

Марта Костюк, которая также активно играет в паре, на этой неделе потеряла одну позицию и находится на 80-м месте (-1).

Топ-10 теннисисток планеты прямо сейчас