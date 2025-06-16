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Рейтинг WTA обновился: на каком месте Свитолина и кто из украинок выбыл из топ-100

Элина Свитолина ухудшила позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, который принес как положительные сдвиги для части украинских теннисисток, так и потери позиций для лидеров сборной. Наибольшие изменения коснулись Элины Свитолиной, Ангелины Калининой и Александры Олейниковой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Свитолина потеряла позиции

Элина Свитолина сохраняет статус первой ракетки Украины, однако на этой неделе опустилась на 14-е место в мировом рейтинге (-1).

Эта неделя стала уже 361-й в ее карьере среди топ-20 лучших теннисисток планеты.

Костюк удержала позицию, Ястремская и Стародубцева потеряли по ступеньке

Марта Костюк сохранила за собой 26-ю позицию, оставаясь второй ракеткой Украины.

Тем временем Даяна Ястремская, которая является третьей в национальном рейтинге, опустилась на 46-е место (-1).

Незначительное снижение также продемонстрировала Юлия Стародубцева - 68-е место (-1).

Калинина выбывает из топ-100

Ангелина Калинина, которая долгое время держалась в первой сотне, на этой неделе выбыла из топ-100 и опустилась на 101-е место, потеряв сразу 5 позиций.

У кого наибольший прогресс и регресс

Позитивной новостью стал рост Александры Олейниковой - она поднялась на 195-е место (+7) и впервые в карьере дебютировала в топ-200 WTA.

Еще больший прогресс у молодой 21-летней теннисистки Елены Грекул, которая совершила прыжок на 92 позиции и теперь она занимает 1285-ю строчку.

Самое большое падение среди украинок на этой неделе у Марии Подураевой - она опустилась аж на 40 позиций и теперь находится на 1356-м месте.

Рейтинг топ-10 украинских теннисисток сейчас выглядит так (wtatennis.com)

Парный рейтинг: Киченок - в топ-15

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок остается №1 среди украинок - она поднялась на 12-ю позицию (+1).

Ее сестра Надежда Киченок также улучшила результат и теперь занимает 54-ю строчку (+1).

Марта Костюк, которая также активно играет в паре, на этой неделе потеряла одну позицию и находится на 80-м месте (-1).

Топ-10 теннисисток планеты прямо сейчас

  1. Арина Сабаленка
  2. Коко Гауфф
  3. Джессика Пегула
  4. Циньвэнь Чжэн
  5. Жасмин Паолини
  6. Мэдисон Киз
  7. Мирра Андреева
  8. Ига Свёнтек
  9. Эмма Наварро
  10. Паула Бадоса

Напомним, ранее стало известно, что Свитолина неожиданно снялась с турнира в пользу другой украинки.

Также мы писали, что Стародубцева официально стала миллионершей после выступлений на "Ролан Гаррос"-2025.

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Элина СвитолинаТеннисСпортсмены