Стародубцева официально стала миллионершей после выступлений на "Ролан Гаррос"-2025

Рекордные призовые в Париже

Миллионершей четвертая ракетка Украины (67-я - в мире) официально стала после успешного выступления на "Ролан Гаррос"-2025.

В Париже Стародубцева сыграла как в одиночном, так и в парном разряде, за что суммарно получила 181 750 евро (более 205 тысяч долларов) призовых. Это позволило ей довести общую сумму заработанного за карьеру до 1 160 878 в американской валюте.

Все миллионерши в украинском теннисе

Таким образом, Стародубцева стала 13-й представительницей Украины в женском туре, которой удалось заработать более миллиона долларов.

Полный список отечественных теннисисток-миллионерш (в долларах США):

Элина Свитолина - 26 066 367 Леся Цуренко - 6 898 716 Марта Костюк - 5 940 988 Даяна Ястремская - 5 410 585 Ангелина Калинина - 4 321 198 Екатерина Бондаренко - 4 321 117 Людмила Киченок - 3 128 865 Екатерина Байндл - 2 909 288 Елена Бондаренко - 2 785 303 Надежда Киченок - 1 846 580 Ольга Савчук - 1 642 228 Юлия Стародубцева - 1 160 878 Татьяна Перебийнис - 1 148 734

Далеко ли до мирового рекорда

Для сравнения: больше всего призовых за всю историю женского тенниса заработала американка Серена Уильямс - 94 816 730 долларов. Это почти вдвое больше, чем у ее сестры Венус, которая занимает вторую строчку с примерно 42.6 млн.