Свитолина неожиданно отложила подготовку к "Уимблдону": снялась с турнира в пользу другой украинки
Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Берлине, который стартует 16 июня. Таким образом, украинка откладывает начало травяного сезона и подготовку к "Уимблдону".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.
Что произошло
Свитолина (№13 WTA) решила не играть на турнире German Open в столице Германии.
Причины снятия официально не комментируются, но решение выглядит логичным, учитывая насыщенный график теннисистки на грунте. За последние два месяца она выиграла турнир в Руане, дошла до полуфинала в Мадриде и четвертьфинала в Риме и на "Ролан Гаррос".
Ожидается, что единственным турниром Свитолиной на траве перед "Уимблдоном" станет другое соревнование в Германии - турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге. Он пройдет с 23 по 29 июня - за неделю до старта мэйджора в Лондоне.
Кто выиграл от снятия Свитолиной
Отказ Свитолиной открыл двери для другой украинки. Вторая отечественная ракетка Марта Костюк (№ 26 WTA), которая должна была стартовать в квалификации, благодаря освободившемуся месту попала в основную сетку турнира.
Уимблдонский турнир-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля. На прошлогоднем турнире Свитолина показала лучший результат среди украинок, добравшись до четвертьфинала травяного мэйджора.
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