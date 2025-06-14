Свитолина неожиданно отложила подготовку к "Уимблдону": снялась с турнира в пользу другой украинки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Берлине, который стартует 16 июня. Таким образом, украинка откладывает начало травяного сезона и подготовку к "Уимблдону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU .

Что произошло

Свитолина (№13 WTA) решила не играть на турнире German Open в столице Германии.

Причины снятия официально не комментируются, но решение выглядит логичным, учитывая насыщенный график теннисистки на грунте. За последние два месяца она выиграла турнир в Руане, дошла до полуфинала в Мадриде и четвертьфинала в Риме и на "Ролан Гаррос".

Ожидается, что единственным турниром Свитолиной на траве перед "Уимблдоном" станет другое соревнование в Германии - турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге. Он пройдет с 23 по 29 июня - за неделю до старта мэйджора в Лондоне.

Кто выиграл от снятия Свитолиной

Отказ Свитолиной открыл двери для другой украинки. Вторая отечественная ракетка Марта Костюк (№ 26 WTA), которая должна была стартовать в квалификации, благодаря освободившемуся месту попала в основную сетку турнира.

Уимблдонский турнир-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля. На прошлогоднем турнире Свитолина показала лучший результат среди украинок, добравшись до четвертьфинала травяного мэйджора.