Рейтинг WTA оновився: на якому місці Світоліна і хто з українок вибув із топ-100

Світоліна втратила позиції

Еліна Світоліна зберігає статус першої ракетки України, однак цього тижня опустилася на 14-те місце у світовому рейтингу (-1).

Цей тиждень став уже 361-м у її кар'єрі серед топ-20 найкращих тенісисток планети.

Костюк утримала позицію, Ястремська та Стародубцева втратили по сходинці

Марта Костюк зберегла за собою 26-ту позицію, залишаючись другою ракеткою України.

Тим часом Даяна Ястремська, яка є третьою у національному рейтингу, опустилася на 46-те місце (-1).

Незначне зниження також продемонструвала Юлія Стародубцева - 68-ме місце (-1).

Калініна вибуває з топ-100

Ангеліна Калініна, яка тривалий час трималась у першій сотні, цього тижня вибула з топ-100 і опустилася на 101-ше місце, втративши одразу 5 позицій.

У кого найбільший прогрес і регрес

Позитивною новиною стало зростання Олександри Олійникової - вона піднялася на 195-те місце (+7) і вперше у кар’єрі дебютувала в топ-200 WTA.

Ще більший прогрес у молодої 21-річної тенісистки Олени Грекул, яка зробила стрибок на 92 позиції й тепер вона займає 1285-ту сходинку.

Найбільше падіння серед українок цього тижня у Марії Подураєвої - вона опустилася аж на 40 позицій і тепер перебуває на 1356-му місці.

Рейтинг топ-10 українських тенісисток зараз виглядає так (wtatennis.com)

Парний рейтинг: Кіченок - у топ-15

У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок залишається №1 серед українок - вона піднялася на 12-ту позицію (+1).

Її сестра Надія Кіченок також покращила результат і тепер займає 54-ту сходинку (+1).

Марта Костюк, яка також активно грає в парі, цього тижня втратила одну позицію і знаходиться на 80-му місці (-1).

Топ-10 тенісисток планети прямо зараз