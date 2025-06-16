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Рейтинг WTA оновився: на якому місці Світоліна і хто з українок вибув із топ-100

Еліна Світоліна погіршила позицію в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг, який приніс як позитивні зрушення для частини українських тенісисток, так і втрати позицій для лідерок збірної. Найбільші зміни торкнулися Еліни Світоліної, Ангеліни Калініної та Олександри Олійникової.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Світоліна втратила позиції

Еліна Світоліна зберігає статус першої ракетки України, однак цього тижня опустилася на 14-те місце у світовому рейтингу (-1). 

Цей тиждень став уже 361-м у її кар'єрі серед топ-20 найкращих тенісисток планети.

Костюк утримала позицію, Ястремська та Стародубцева втратили по сходинці

Марта Костюк зберегла за собою 26-ту позицію, залишаючись другою ракеткою України. 

Тим часом Даяна Ястремська, яка є третьою у національному рейтингу, опустилася на 46-те місце (-1).

Незначне зниження також продемонструвала Юлія Стародубцева - 68-ме місце (-1).

Калініна вибуває з топ-100

Ангеліна Калініна, яка тривалий час трималась у першій сотні, цього тижня вибула з топ-100 і опустилася на 101-ше місце, втративши одразу 5 позицій.

У кого найбільший прогрес і регрес 

Позитивною новиною стало зростання Олександри Олійникової - вона піднялася на 195-те місце (+7) і вперше у кар’єрі дебютувала в топ-200 WTA.

Ще більший прогрес у молодої 21-річної тенісистки Олени Грекул, яка зробила стрибок на 92 позиції й тепер вона займає 1285-ту сходинку.

Найбільше падіння серед українок цього тижня у Марії Подураєвої - вона опустилася аж на 40 позицій і тепер перебуває на 1356-му місці.

Рейтинг топ-10 українських тенісисток зараз виглядає так (wtatennis.com)

Парний рейтинг: Кіченок - у топ-15

У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок залишається №1 серед українок - вона піднялася на 12-ту позицію (+1). 

Її сестра Надія Кіченок також покращила результат і тепер займає 54-ту сходинку (+1).

Марта Костюк, яка також активно грає в парі, цього тижня втратила одну позицію і знаходиться на 80-му місці (-1).

Топ-10 тенісисток планети прямо зараз

  1. Аріна Сабаленка 
  2. Коко Гауфф 
  3. Джессіка Пегула 
  4. Циньвень Чжен
  5. Жасмін Паоліні
  6. Медісон Кіз 
  7. Мірра Андрєєва 
  8. Іга Свьонтек
  9. Емма Наварро 
  10. Паула Бадоса

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світоліна несподівано знялась з турніру на користь іншої українки.

Також ми писали, що Стародубцева офіційно стала мільйонеркою після виступів на "Ролан Гаррос"-2025.

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