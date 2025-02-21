Поддержка Зеленского растет: сколько украинцев одобряют деятельность президента

Поддержка Владимира Зеленского несколько выросла по сравнению с предыдущим опросом. В декабре 2024 года - январе 2025 года 63% украинцев полностью или скорее одобряют его деятельность как президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса проекта Онух IBIF (при финансировании Британской академии).

По данным опроса 26,1% полностью одобряли деятельность президента, 36,9% - скорее одобряли. Совсем не одобряли - 14,4%, скорее не одобряли - 18,3%.

Как отмечаются социологи, показатель одобрения близок к показателю доверия (trust), но они не являются полностью тождественными (например, можно одобрять деятельность человека, но не доверять ему).

Также эти показатели (и одобрения, и доверия) отличаются от электорального рейтинга, когда человек должен из списка выбирать, за кого будет голосовать. В случае голосования люди применяют другие критерии оценки и это отражает другое отношение.

"Сейчас многие манипулируют данными и выдают уровень одобрения / доверия как электоральные рейтинги, что делать некорректно", - говорится в сообщении.

До начала войны в феврале 2022 года одобряли деятельность Зеленского 33%. В июле 2022 года показатель вырос до 78% и держался на этом уровне до сентября 2023 года. После этого он упал до 56% в мае 2024 года, но снова вырос до 63% в декабре - январе 2025 года.

Опрос проекта IBIF, финансируемого Британской академией, - это двухволновое национально репрезентативное исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии (КМИС). Полевые исследования для второй волны проводились 22 ноября 2024 года - 7 января 2025 г. среди 1600 респондентов. Погрешность не превышает 3,3%