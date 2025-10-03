ua en ru
Рейтинг мировых политиков: кого украинцы считают другом, а кого врагом

Украина, Пятница 03 октября 2025 15:20
Рейтинг мировых политиков: кого украинцы считают другом, а кого врагом Фото: Макрон возглавил рейтинг положительного отношения украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Наиболее положительное отношение среди украинцев к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Его одобряют 80,5% опрошенных, отрицательно высказались лишь 14,2%. Баланс составляет 66,3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

Второе место заняла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с балансом 56,4. Высокие показатели также у премьера Италии Джорджи Мелони (52,7) и канцлера Германии Фридриха Мерца (46,5).

Европейские политики

Среди политиков из Европы украинцы положительно оценивают также премьера Великобритании Кира Стармера (29,8) и премьера Польши Дональда Туска (28,7).

Президент Турции Реджеп Эрдоган получил 57,9% положительных оценок и 28,8% отрицательных, что дало баланс 29,1.

Американские деятели

Среди американских политиков в рейтинге оказались Кит Келлог и Стив Уиткофф. Первый имеет баланс 25,1, а второй - отрицательный результат -10,7.

Президент США Дональд Трамп получил 28,7% положительных и 63,3% отрицательных оценок. Его баланс составляет -34,6.

Враги Украины

В категорию наименее популярных среди украинцев попали премьер Словакии Роберт Фицо (-35,9) и премьер Венгрии Виктор Орбан (-73,8).

Еще более низкие показатели имеют лидеры авторитарных режимов. Председатель Китая Си Цзиньпин получил баланс -76,8, Александр Лукашенко -84,4, а Владимир Путин стал абсолютным аутсайдером с показателем -95,7.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 сентября 2025 года. Опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

По состоянию на январь 2024 года лучше всего украинцы относились к президенту США Джо Байдену и президенту Польши Анджею Дуде (76%).

В сентябре 2025 года наиболее положительное отношение украинцев было к Нидерландам.

