RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Рейтинг поддержки Трампа в США "пробил" очередной минимум

09:31 20.04.2026 Пн
2 мин
Что повлияло на падение рейтинга Трампа?
aimg Константин Широкун
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа в Соединенных Штатах упал до нового минимума.

Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что лишь 37% взрослых одобряют деятельность Трампа на посту президента.

При этом половина опрошенных сейчас категорически не одобряет деятельность американского лидера, а 63% опрошенных выражают несогласие его действиям.

По словам аналитиков, рейтинг поддержки президента США падает на фоне роста обеспокоенности американцев относительно войны с Ираном и роста расходов.

Трамп теряет популярность

Напомним, во время мартовского опроса в Соединенных Штатах около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как президент Трамп выполняет свои обязанности. В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа.

Также опрос Reuters/Ipsos в ноябре прошлого года показал, что рейтинг Трампа является самым низким с момента его возвращения к власти, поскольку американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни.

Кроме того, ранее сообщалось, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США "врагом Европы". Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
