Рейтинг поддержки Трампа в США "пробил" очередной минимум

Рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа в Соединенных Штатах упал до нового минимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что лишь 37% взрослых одобряют деятельность Трампа на посту президента.
При этом половина опрошенных сейчас категорически не одобряет деятельность американского лидера, а 63% опрошенных выражают несогласие его действиям.
По словам аналитиков, рейтинг поддержки президента США падает на фоне роста обеспокоенности американцев относительно войны с Ираном и роста расходов.
Напомним, во время мартовского опроса в Соединенных Штатах около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как президент Трамп выполняет свои обязанности. В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа.
Также опрос Reuters/Ipsos в ноябре прошлого года показал, что рейтинг Трампа является самым низким с момента его возвращения к власти, поскольку американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни.
Кроме того, ранее сообщалось, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США "врагом Европы". Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).