Рейтинг поддержки Трампа в США "пробил" очередной минимум

Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что лишь 37% взрослых одобряют деятельность Трампа на посту президента.

При этом половина опрошенных сейчас категорически не одобряет деятельность американского лидера, а 63% опрошенных выражают несогласие его действиям.

По словам аналитиков, рейтинг поддержки президента США падает на фоне роста обеспокоенности американцев относительно войны с Ираном и роста расходов.

Трамп теряет популярность

Напомним, во время мартовского опроса в Соединенных Штатах около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как президент Трамп выполняет свои обязанности. В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа.

Также опрос Reuters/Ipsos в ноябре прошлого года показал, что рейтинг Трампа является самым низким с момента его возвращения к власти, поскольку американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни.