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Вперше з 2015 року: НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 13:06
Вперше з 2015 року: НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій з України Фото: інвестори виводять гроші з України (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів. У 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Таким чином, відтік ПІІ з України спостерігається вперше з 2015 року, коли він склав - 458 млн доларів. Після цього спостерігався приплив ПІІ: 2016 році - 3,810 млрд доларів, 2017 році - 3,692 млрд доларів, 2018 році - 4,455 млрд доларів, 2019 році - 5,860 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, зведений платіжний баланс України за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це в три рази менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).

Відтік капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) у 2020 році становив 4,6 млрд доларів (у 2019 році чистий приплив склав 10,1 млрд доларів) і зумовлювався переважно операціями приватного сектора.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці червня 2020 року Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

НБУ удосконалив розрахунок статистики ПІІ у відповідності з міжнародними стандартами. З 2020 року в обліку ПІІ враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій і додатково проведено удосконалення статистики запасів ПІІ.

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