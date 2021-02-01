Через відтік капіталу з України профіцит платіжного балансу скоротився в три рази

Фото: колаж (РБК-Україна)

Зведений платіжний баланс України у цілому за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це у три рази менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2020 році становив 6,6 млрд доларів (4,1% від ВВП) у порівнянні з дефіцитом у 4,1 млрд доларів (2,7% від ВВП). Пандемія COVID-19 суттєвіше вплинула на імпорт товарів та послуг, що скоротився на 18,1% (у 2019 році зростання становило 7,8%). Натомість скорочення експорту товарів та послуг становило всього 4,6% (у 2019 році зростання становило 7,4%).

Експорт товарів за рік зменшився на 2,0% (у 2019 році зріс на 6,3%) і становив 45.2 млрд доларів. Основним чинником скорочення стало зменшення експорту чорних та кольорових металів на 12,1% (у 2019 році - 12,3%). Натомість збільшився експорт мінеральних продуктів на 12,7% (у 2019 році - 13,4%), зокрема руд - на 23,3% (у 2019 році - 18,5%)

Імпорт товарів за рік зменшився на 14,7% (у 2019 році зріс на 7,7%), його обсяги становили 51,5 млрд доларів. Імпорт скоротився переважно за рахунок падіння енергетичного імпорту в 1,7 рази (у 2019 році - на 7.3%). Також знизився неенергетичний імпорт - на 8,1% (у 2019 році зріс на 12,3%).

Профіцит торгівлі послугами зріс до 4,6 млрд доларів (у 2019 році - 1,8 млрд доларів) за рахунок вищих темпів скорочення імпорту послуг (у 1,5 рази - до 10,8 млрд доларів), ніж їх експорту (на 11,6% - до 15,4 млрд доларів). Основним чинником зниження імпорту послуг стало скорочення витрат осіб, які подорожують за кордон, і короткострокових мігрантів (у 1,8 рази).

Чисте кредитування зовнішнього світу у 2020 році (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунку операцій із капіталом) становило 6,6 млрд доларів (за 2019 рік чисте запозичення становило 4,1 млрд доларів).

Відплив капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) у 2020 році становив 4,6 млрд доларів (у 2019 році чистий приплив становив 10,1 млрд доларів) та зумовлювався переважно операціями приватного сектору.

Чистий відплив прямих іноземних інвестицій у 2020 році оцінено в 420 млн доларів (у тому числі від’ємні реінвестовані доходи оцінено в 1,2 млрд доларів). У 2019 році чистий приплив становив 5,2 млрд доларів (із них 3,3 млрд доларів - реінвестування доходів).

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік оцінюється в 420 млн доларів. У 2019 році чистий приплив склав 5,2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, зведений платіжний баланс України у 2019 році сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів, що більш ніж у два рази більше, ніж у 2018 році - 2,9 млрд доларів.