Рейси з Перемишля до України затримуються в Польщі: що сталося
У Польщі низка рейсів з Перемишля до України затримується приблизно на 3 години. Причиною є запізнення одного з польських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю"у Telegram.
"Через запізнення польського поїзда № 43003/104 Богумін - Перемишль, основна частина пасажирів якого має подальшу пересадку на українські поїзди, рейси №32 Перемишль - Запоріжжя, №36 Перемишль - Одеса та №54 Перемишль - Київ дочекаються своїх пасажирів", - зазначають в УЗ.
При цьому підкреслюється, що в УЗ планують надолужити частину запізнення, коли поїзди заїдуть на українську територію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" скасує всі приміські та регіональні рейси з і до Харкова на День Незалежності.
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