ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рейси з Перемишля до України затримуються в Польщі: що сталося

Новость на русском →
Польща, Понеділок 22 серпня 2022 20:57
Рейси з Перемишля до України затримуються в Польщі: що сталося Фото: рейси з Перемишля до України затримуються у Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Польщі низка рейсів з Перемишля до України затримується приблизно на 3 години. Причиною є запізнення одного з польських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю"у Telegram.

"Через запізнення польського поїзда № 43003/104 Богумін - Перемишль, основна частина пасажирів якого має подальшу пересадку на українські поїзди, рейси №32 Перемишль - Запоріжжя, №36 Перемишль - Одеса та №54 Перемишль - Київ дочекаються своїх пасажирів", - зазначають в УЗ.

При цьому підкреслюється, що в УЗ планують надолужити частину запізнення, коли поїзди заїдуть на українську територію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" скасує всі приміські та регіональні рейси з і до Харкова на День Незалежності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Україна Польша
NEWS
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії