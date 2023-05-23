Рейд "РДК" и "ЛСР" в Белгородской области вызвал панику в России, - ISW

Начало и ход операции в Белгородской области

Подразделения российского проукраинского "РДК" и "ЛСР" совершили рейд в Белгородскую область в РФ 22 мая рано утром. Российские источники начали сообщать, что их отряд в составе двух танков, БТР и еще девяти бронемашин пересекли международную границу и взял под контроль Козинку, поселок Грайворонского района Белгородской области в 600 метрах от границы с украинской Сумской областью.

Несколько российских источников утверждали, что группировка затем взяла населенные пункты Глотово и Гора Подол (3 км и 5 км от границы соответственно), хотя некоторые блогеры оспаривали такие утверждения, вместо этого сообщая, что силы "РДК" добрались только до Дом культуры в Глотово.

Эксперты ISW пока не обнаружила геолокационного подтверждения того, что "РДК" или "ЛСР" достигли Глотово или Горы Подола. Кадры с геолокацией, опубликованные 22 мая, действительно подтверждают, что "РДК" нанесла удар по пограничному посту возле Козинки, прежде чем пересечь границу как минимум с одним танком.

"РДК" также разместила кадры, на которых, как сообщается, видно тело российского пограничника на пограничной станции, вероятно, с пограничного перехода возле Козинки.

Российские "военкоры" позже утверждали, что российские войска вернули себе контроль над всеми тремя населенными пунктами. Некоторые российские источники дополнительно сообщали, что силы РФ отразили атаку проукраинских диверсионных групп возле Дроновки, примерно в 22 км к северо-западу от Козинки.

"РДК" дополнительно разместила кадры, как сообщается, за пределами двух населенных пунктов вблизи границы в Брянской области РФ, однако аналитики ISW не наблюдали дополнительных доказательств или обсуждений действий в Брянской области 22 мая.

Что говорят в Украине о рейдах "РДК" и "ЛСР"

Украинские официальные лица отметили, что им известно об атаке, но отрицали какое-либо прямое участие ВСУ. Пресс-секретарь Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что "РДК" и "ЛСР" состоят исключительно из граждан РФ, и сообщил, что группировки начали операцию в Белгородской области по "освобождению этих территорий от так называемого путинского режима" и для создания "зоны безопасности" у границы для защиты мирных жителей Украины от дальнейших обстрелов со стороны РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наше государство наблюдает и изучает ситуацию, но "не имеет к ней прямого отношения", отметив, что на фоне войны вооруженные антивластные российские партизанские движения неизбежны.

Реакция властей РФ

Рейд вызвал множество откликов со стороны местных и федеральных российских властей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 22 мая о начале режима контртеррористической операции в целях "обеспечения безопасности граждан Белгородской области".

В МЧС Белгородской области сообщили, что не объявляли об эвакуации, и предположили, что некоторые люди могут уходить по собственному желанию. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба РФ доложили Владимиру Путину о "попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область" и обвинили Украину в инсценировке инцидента, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Бахмуте.

Российский "военкор" также утверждал, что военное руководство РФ приняло решение перебросить 74-ю мотострелковую бригаду (41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) в приграничный район Белгородской области для отражения атаки.

Паника и критика

"Российское информационное пространство отреагировало такой же паникой, фракционностью и непоследовательностью, как и при значительных информационных потрясениях", - говорится в публикации.

Некоторые "военкоры" зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, и заклеймили их предателями РФ, другие также предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, призванной отвлечь внимание от Бахмута и вызвать панику в российском информационном пространстве в преддверии возможного украинского контрнаступления.

Российский ярый националист и блогер Игорь Гиркин отметил, что он давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской стратегии контрнаступления.

А основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическую инерцию в содействии атаке, а также раскритиковал Минобороны РФ за неспособность укрепить границы и защитить Россию.

Первая наблюдаемая линия российских оборонительных укреплений проходит в 2 км от Горы Подола, и предположение о том, что силам "РДК" удалось прорвать оборонительную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо экипированными солдатами, обращают внимание аналитики.

В то время как большинство "военкоров" отреагировали относительно по-разному: обеспокоенностью, тревогой и гневом, информационное пространство не слилось вокруг одной связной реакции, что свидетельствует, прежде всего, о том, что атака застала российских комментаторов врасплох, резюмируют в ISW.

Ключевые выводы