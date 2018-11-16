Рева: різкої зміни розмірів субсидій та кількості одержувачів не буде

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Рева сподівається, що закладених у бюджет-2019 коштів вистачить на субсидії

В Україні не буде різких змін у розмірах субсидій та кількості їх одержувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Андрія Реви.

За його словами, розрахунки показують, що закладених 55 млрд гривень на субсидії в 2019 році має вистачити для фінансування програми. Рева зазначив, що на зростання кількості одержувачів впливає підвищення тарифів, а на скорочення - зростання доходів.

"Протягом двох років комунальні послуги і ціна на газ не зростали. У той же час в результаті пенсійної реформи пенсії зросли на 30%, а заробітні плати протягом першого півріччя зросли на 25%. Якщо говорити про підвищення тарифів на газ на 23,5%, що вплине на збільшення тарифу опалення в середньому на 16%, то можна зробити висновок, що ці цифри корелюють одна з одною. Отже, різких змін в кількості субсидіантів і розмірах субсидій не буде", - додав Рева.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям надали право обирати між субсидією та пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.