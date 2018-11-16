У Кабміні розповіли, як визначитися з вибором оформлення пільг та субсидій

Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Українцям надали право вибирати між субсидією і пільгою на оплату ЖКП

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко розповів, як визначитися з вибором оформлення пільг або субсидій на оплату ЖКП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За його словами, після монетизації субсидій, наступним кроком Міністерство соціальної політики зробить, щоб всю суму, зекономлену на субсидію, людина могла отримати готівкою і використовувати на власний розсуд.

"Вже три роки такий вибір не стоїть. Уже протягом трьох років сім'ї давно визначилися, що сім'ї вигідніше. Як правило, обирають субсидію, бо брати субсидію сьогодні набагато вигідніше, ніж брати пільгу. Але є категорії громадян, для яких пільга покриває 75% або навіть 100% житлово-комунальних послуг за рахунок в тому числі місцевих програм. Для них, безумовно, вигідніше взяти пільгу. Людина сама має визначитися, що їй вигідніше брати - субсидію чи пільгу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські родини мають право вибору: користуватися в опалювальний сезон пільгою або субсидією.

Так, якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії.

І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії.