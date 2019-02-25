Рева назвав середній розмір підвищення пенсій після індексації

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Середнє підвищення складе 255 гривень

Пенсії в Україні після автоматичної індексації в середньому підвищаться на 255 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Андрія Реви на нараді в Пенсійному фонді.

За його словами, з 1 березня автоматично проіндексують виплати для 10,2 млн пенсіонерів. Рева також уточнив, що середнє підвищення складе 255 гривень.

"Ці кошти розподіляться згідно з формулою, яка враховує коефіцієнт страхового стажу та коефіцієнт заробітку пенсіонера. Якщо підвищення буде менше 100 гривень, буде застосовуватися доплата до зазначеного розміру. Інакше кажучи, мінімальна доплата в березні складе не менше 100 гривень", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко розповів, скільком пенсіонерам підвищать виплати. За його словами, з 1 березня починається автоматична індексація пенсій, за результатами якої виплати зростуть у більш ніж 8 млн пенсіонерів.

В рамках індексації з 1 березня на пенсіонерів чекають додаткові виплати. Зокрема, пенсіонерам з великим стажем виплатять по 2400 гривень двома траншами.

Зазначимо, перерахунок пенсій в рамках автоматичної індексації буде проводитися на основі чіткої формули, яка враховує показники середньої зарплати і рівня інфляції в Україні.