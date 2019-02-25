Порошенко розповів, скільком пенсіонерам підвищать виплати

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Після індексації пенсії зростуть у понад 8 млн пенсіонерів

З березня 2019 року після автоматичної індексації зростуть пенсії у більш ніж 8 млн пенсіонерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Петра Порошенка на нараді в Пенсійному фонді.

Порошенко нагадав, що з 1 березня починається автоматична індексація пенсій, за результатами якої виплати зростуть у більш ніж 8 млн пенсіонерів.

"Для окремих категорій, в тому числі військових, підвищення вже відбулося. Але з 1 березня пройде індексація, яка буде проходити постійно", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко зазначив, що в Україні 74% одержувачів субсидій є пенсіонерами. Він також підкреслив, що з березня вони зможуть отримувати монетизовані субсидії готівковими коштами.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про автоматичну індексацію пенсій з 1 березня. Перерахунок буде проводитися на основі чіткої формули, яка враховує показники середньої зарплати і рівня інфляції в Україні. Зазначимо, з 1 січня 2019 року підвищилася пенсія для людей, які мають великий трудовий стаж.