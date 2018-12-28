Заборгованість населення з оплати ЖКП продовжує зростати

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці в листопаді сплатили лише 46% нарахованих сум

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2018 року становила 47,7 млрд грн, що на 8,5 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець листопада 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 22,1 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 13,6 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 3,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії - 4,3 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в листопаді 2018 року становили 1803,3 грн.

www.ukrstat.gov.ua

Згідно з даними Держстату, у листопаді 2018р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 6,6 млрд грн (46,6% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,0 млрд грн (111,5%).

Нагадаємо, на кінець грудня 2017 року українці заборгували за житлово-комунальні послуги 32,3 млрд грн.

Відзначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді 2018 року отримували 3349,1 тис. домогосподарств. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.