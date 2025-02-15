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США обратились к Европе по поводу возможных гарантий безопасности для Украины, - СМИ

Суббота 15 февраля 2025 18:48
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США обратились к Европе по поводу возможных гарантий безопасности для Украины, - СМИ Иллюстративное фото: США обратились к Европе относительно возможных гарантий безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты направили европейским странам дипломатический демарш с запросом о возможных гарантиях безопасности для Украины. Документ был направлен на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Четыре европейских источника сообщили, что демарш содержит вопрос о потенциальном размещении войск и других вариантах поддержки.

Два источника подтвердили, что в документе запрашивается о возможных будущих военных взносах европейских стран.

Государственный департамент США пока не предоставил официального комментария по этому поводу.

Гарантии безопасности для Украины

Украина рассматривает членство в НАТО как ключевой механизм для предотвращения возможной будущей агрессии со стороны России. В то же время в Альянсе пока лишь подтверждают, что вступление Украины может произойти в перспективе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Украину не примут в НАТО, уже подготовлен альтернативный вариант. Так называемый "план Б" предусматривает удвоение численности украинских военных, а также расширение финансовой и военной поддержки со стороны западных партнеров.

Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что "мирный план" представит Дональд Трамп.

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