RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Reuters розкрив зміст приватних переговорів Путіна і Макрона

Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін під час візиту французького колеги Еммануеля Макрона до Москви занурив його в історичний екскурс. З претензіями щодо розширення НАТО та його політики відкритих дверей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на двох джерел в оточенні Макрона пише, що Путін в обговоренні ескалації ситуації на кордоні з Україною в основному пред'являв претензії, що беруть витоки з кінця холодної війни.

За словами джерел, Макрон був вражений, наскільки сильно змінився Путін і наскільки він не схожий на людину, яку від зустрічав у своїй літній резиденції на Французькій Рив'єрі три роки тому.

"Путін влаштував йому п'ять годин історичного ревізіонізму", - сказало одне з джерел.

Воно також уточнило, що лідер Кремля викладав свою точку зору на те, що Захід нібито порушив зобов'язання перед Росією з 1997 року з розширенням НАТО за рахунок країн колишнього радянського блоку.

"Він годинами переказував історію з 1997 року. Він топив нас в цих довгих монологах, хоча Макрон намагався повернути його до злободенних проблем", - сказало джерело.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Путін тримав Макрона на великій відстані від себе під час зустрічі в Москві.

Детальніше про ту зустріч читайте в матеріалі "Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЕммануель Макрон