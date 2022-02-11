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Reuters раскрыл содержание приватных переговоров Путина и Макрона

Автор: Юлия Бойко

Президент России Владимир Путин во время визита французского коллеги Эммануэля Макрона в Москву погрузил его в исторический экскурс. С претензиями насчет расширения НАТО и его политики открытых дверей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на двух источников в окружении Макрона пишет, что Путин в обсуждении эскалации ситуации на границе с Украиной в основном предъявлял претензии, которые берут истоки с конца холодной войны.

По словам источников, Макрон был поражен, насколько сильно изменился Путин и насколько он не похож на человека, которого от встречал в своей летней резиденции на Французской Ривьере три года назад.

"Путин устроил ему пять часов исторического ревизионизма", - сказал один из источников.

Он также уточнил, что лидер Кремля излагал свою точку зрения на то, что Запад якобы нарушил обязательства перед Россией с 1997 года с расширением НАТО за счет стран бывшего советского блока.

"Он часами пересказывал историю с 1997 года. Он топил нас в этих длинных монологах, хотя Макрон пытался вернуть его к злободневным проблемам", - сказал источник.

Напомним, ранее стало известно, почему Путин держал Макрона на большом расстоянии от себя во время встречи в Москве.

Подробнее о той встрече читайте в материале "Предотвратить нападение на Украину. Макрон встретился с Путиным: первые подробности".

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Владимир ПутинЭммануэль Макрон