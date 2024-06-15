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Декларацию саммита мира еще не согласовали, возможен сценарий без консенсуса, - СМИ

Бюргеншток, Суббота 15 июня 2024 14:44
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Декларацию саммита мира еще не согласовали, возможен сценарий без консенсуса, - СМИ Фото: СМИ сообщают, что декларацию саммита мира еще не согласовали (flickr com eda_dfae)
Автор: Наталья Юрченко

Участники саммита мира еще не согласовали общую декларацию. Возможен сценарий, что документ будет принят без согласия всех участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 Minuten.

Источники издания отмечают, что переговоры по итоговой декларации могут продолжаться до окончания саммита мира.

Как сообщают СМИ, среди делегаций остается несколько спорных моментов. В некоторых случаях были споры из-за отдельных слов в декларации.

Пока возможен сценарий, когда среди участников не будет консенсуса. То есть, декларацию могут не поддержать представители всех стран.

Саммит мира

Сегодня и завтра в Швейцарии проходит украинский саммит мира. На нем присутствуют представители около 100 стран и международных организаций.

На саммите мира участники рассмотрят и обсудят три вопроса по формуле мира Украины. Ожидается, что по результатам саммита будет принята общая декларация.

Детальнее об украинском саммите мира и его главных задачах - в материале РБК-Украина.

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