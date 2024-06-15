Декларацию саммита мира еще не согласовали, возможен сценарий без консенсуса, - СМИ

Участники саммита мира еще не согласовали общую декларацию. Возможен сценарий, что документ будет принят без согласия всех участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20 Minuten.

Пока возможен сценарий, когда среди участников не будет консенсуса. То есть, декларацию могут не поддержать представители всех стран.

Как сообщают СМИ, среди делегаций остается несколько спорных моментов. В некоторых случаях были споры из-за отдельных слов в декларации.

Источники издания отмечают, что переговоры по итоговой декларации могут продолжаться до окончания саммита мира.

Саммит мира

Сегодня и завтра в Швейцарии проходит украинский саммит мира. На нем присутствуют представители около 100 стран и международных организаций.

На саммите мира участники рассмотрят и обсудят три вопроса по формуле мира Украины. Ожидается, что по результатам саммита будет принята общая декларация.

Детальнее об украинском саммите мира и его главных задачах - в материале РБК-Украина.

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