Ермак о коммюнике саммита мира: есть четкая позиция, к нему смогут присоединиться все желающие

Касательно совместного коммюнике саммита мира в Швейцарии есть четкая позиция среди участников мероприятия. Поддержать коммюнике смогут все желающие, включая те страны, которые не приехали на саммит.

Так, руководитель ОП отреагировал на сообщение швейцарских СМИ о том, что совместное коммюнике саммита мира еще не согласовано, и среди участников продолжаются дебаты по некоторым элементам текста.

"Четкая позиция по коммюнике есть, оно распространено среди участников. Мы ожидаем, что большинство стран присоединится к нему. К нему смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на этот саммит. Мы очень скоро увидим перечень присоединившихся к этому коммюнике стран. Но в этих процессах до последней минуты идет согласование, но глобальных вопросов нет, потому что у нас четкая позиция", - сказал Ермак.

Как пояснил руководитель ОП, чтобы присоединиться к совместному коммюнике саммита мира странам и их лидерам будет достаточно сделать официальное заявление о поддержке.