Ермак о коммюнике саммита мира: есть четкая позиция, к нему смогут присоединиться все желающие
Касательно совместного коммюнике саммита мира в Швейцарии есть четкая позиция среди участников мероприятия. Поддержать коммюнике смогут все желающие, включая те страны, которые не приехали на саммит.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телемарафона.
Так, руководитель ОП отреагировал на сообщение швейцарских СМИ о том, что совместное коммюнике саммита мира еще не согласовано, и среди участников продолжаются дебаты по некоторым элементам текста.
"Четкая позиция по коммюнике есть, оно распространено среди участников. Мы ожидаем, что большинство стран присоединится к нему. К нему смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на этот саммит. Мы очень скоро увидим перечень присоединившихся к этому коммюнике стран. Но в этих процессах до последней минуты идет согласование, но глобальных вопросов нет, потому что у нас четкая позиция", - сказал Ермак.
Как пояснил руководитель ОП, чтобы присоединиться к совместному коммюнике саммита мира странам и их лидерам будет достаточно сделать официальное заявление о поддержке.
Саммит мира в Швейцарии
Сегодня, 15 июня, в Швейцарии стартует Глобальный саммит мира, организованный Украиной при поддержке швейцарской стороны. Свое участие в саммите подтвердили 101 страна и международная организация.
Саммит продлится два дня (15 и 16 июня), в течение которых участники обсудят три элемента украинской формулы мира. Речь идет о вопросах гуманитарной, продовольственной и ядерной безопасности. В частности, будут говорить о возвращении пленных и украинских детей, похищенных Россией.
Как заявил во вступительной речи президент Владимир Зеленский, все, о чем будет договорено на саммите мира в Швейцарии, будет частью миротворческого процесса.
Детальнее об украинском саммите мира - читайте в материале РБК-Украина.
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