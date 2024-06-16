Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем

В проекте итоговой декларации участники саммита мира обвиняют войну России против Украины в "масштабных человеческих страданиях и разрушениях" и призывают уважать территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Слово "война" агентство в своей публикации взяло в кавычки, очевидно, чтобы подчеркнуть, что именно этим словом в документе названа российская полномасштабная агрессия против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией". В документе от 13 июня также содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к ее морским портам.