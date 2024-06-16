Reuters ознайомилося з проектом підсумкової декларації саміту миру: що в ньому

У проекті підсумкової декларації учасники саміту миру звинувачують війну Росії проти України у спричиненні "масштабних людських страждань і руйнувань" і закликають поважати територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Слово "війна" агентство у своїй публікації взяло у лапки, імовірно, для підкреслення того, що саме цим словом у документі названо російську повномасштабну агресію проти України, яку в РФ називають "спецоперацією". У документі від 13 червня також міститься заклик повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС і доступ до її морських портів.