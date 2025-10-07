России потребуется минимум пять лет на строительство газопровода в Китай. Еще столько же времени понадобится, чтобы увеличить объем поставок газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Алексей Миллер, гендиректор "Газпрома", заявил, что во время визита российского диктатора Владимира Путина в Китай в прошлом месяце был подписан "юридически обязывающий меморандум" о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Агентство констатирует, что это свидетельствует об усилиях Москвы по переориентации своих запасов газа на Азию. Это происходит после краха торговли энергоносителями с Европой, которая ранее была крупнейшим рынком РФ, из-за западных санкций.

График строительства газопровода ранее не сообщался. Reuters отметило, что ключевые условия соглашения о строительстве газопровода пока не согласованы.

Ожидается, что он будет пролегать через Монголию и поставлять до 50 миллиардов кубометров газа из арктического региона Ямал ежегодно.

Два источника в отрасли сообщили, что при условии достижения соглашения в следующем году, на строительство газопровода и начало поставок понадобится около пяти лет. Еще пять лет будет необходимо на увеличение объемов поставок.

Осведомленный источник отметил, что "Газпром" не ожидает достижения газопроводом половины пропускной способности до 2034-2035 годов, если поставки стартуют после 2031 года.

Аналитики Оксфордского института энергетических исследований считают, что при соглашении в 2026 году первые поставки могут состояться к концу 2030 или 2031 года. Значительное наращивание объемов будет достигнуто до 1 января 2035 года.