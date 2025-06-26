Аллергия на солнце - миф или реальная угроза для организма? Это должны знать все!

Солнце дарит тепло и настроение, но для некоторых людей оно может стать причиной неприятных реакций. Под воздействием ультрафиолета у чувствительных людей может развиваться фотодерматит - аллергия на солнце, которая проявляется сыпью, зудом и даже отеками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дианы Протоковило.

Влияние солнца на организм

По словам медика, само солнце не является аллергеном. А аллергия - это собственно чрезмерная реакция иммунной системы на определенный аллерген у лиц, имеющих генетическую предрасположенность.

Расстройства фоточувствительности кожи - это состояния, при которых возникает аномальная кожная реакция после воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения.

Проявляются они возникновением эритематозной зудящей сыпи, волдырей на коже после пребывания на солнце.

Различают следующие варианты расстройств фоточувствительности:

полиморфная световая сыпь - самый распространенный фотодерматоз, разновидностью этой сыпи является ювенальная весенняя световая сыпь. Эта сыпь возникает весной, после контакта с "первым" солнышком, очень чешется и самостоятельно проходит в течение нескольких дней. Что интересно - летом при контакте с солнцем таких симптомов не возникает

- самый распространенный фотодерматоз, разновидностью этой сыпи является ювенальная весенняя световая сыпь. Эта сыпь возникает весной, после контакта с "первым" солнышком, очень чешется и самостоятельно проходит в течение нескольких дней. Что интересно - летом при контакте с солнцем таких симптомов не возникает солнечная крапивница - редкий вариант крапивницы, который возникает из-за чрезмерной реакции иммунной системы на солнечный свет. Проявляется зудящими эритематозными (красными) пузырьками (уртикарии), которые возникают после 5-10 минут пребывания на солнце и исчезают в течение 24 часов

- редкий вариант крапивницы, который возникает из-за чрезмерной реакции иммунной системы на солнечный свет. Проявляется зудящими эритематозными (красными) пузырьками (уртикарии), которые возникают после 5-10 минут пребывания на солнце и исчезают в течение 24 часов актиническое пруриго (летнее пруриго Гатчинсона) - это наследственное заболевание, которое тоже характеризуется возникновением зудящих высыпаний после контакта с солнцем.

- это наследственное заболевание, которое тоже характеризуется возникновением зудящих высыпаний после контакта с солнцем. фотообостренные дерматозы - это заболевания, которые обостряются под воздействием солнца (системная красная волчанка, дерматомиозит, пеллагра, акне, атопический дерматит, розацеа)

- это заболевания, которые обостряются под воздействием солнца (системная красная волчанка, дерматомиозит, пеллагра, акне, атопический дерматит, розацеа) фотодерматит (фотоаллергическая реакция) - возникает, когда химическое вещество, которое нанесено на кожу или употребляется внутрь при контакте с солнечным излучением вызывает аллергическую реакцию

Специфически лечения "аллергии на солнце" не существует, поэтому стоит делать акцент на защиту от солнышка. Важно ежедневно использовать SPF-средства.

Деткам следует отдавать предпочтение физическим фильтрам в SPF-кремах - это оксид цинка и диоксид титана. Также следует позаботиться о защите от солнца путем одевания головного убора, тонкой одежды светлого цвета с длинным рукавом и избегать пребывания на солнце в пиковые часы с 11.00 до 16.00.

Как ухаживать за кожей летом

Используйте солнцезащитный крем (SPF)

Выбирайте SPF не менее 30, а для светлой кожи - SPF 50. Наносите за 15-30 мин до выхода на солнце, даже в облачную погоду.

Обновляйте каждые 2 часа, а также после купания или потоотделения.

Надевайте защитную одежду

Светлую, легкую, плотнотканую одежду (рубашки с длинным рукавом, шляпы с широкими полями). Специальная одежда с ультрафиолетовой защитой (UPF) еще более эффективна.

Избегайте солнца в пиковые часы

Самое опасное солнце - с 10:00 до 16:00. В это время лучше быть в тени или в помещении.

Носите солнцезащитные очки

Выбирайте модели с UV-фильтрами (100% защита от UVA и UVB). Защищают не только глаза, но и нежную кожу вокруг.

Защищайте детей особенно тщательно

Кожа детей тоньше и чувствительнее - больше рисков обгорания. Детям до 6 месяцев не рекомендуется пребывание на прямом солнце вообще.

Поддерживайте кожу изнутри

Пейте много воды, ешьте продукты, богатые антиоксидантами (ягоды, помидоры, морковь, зелень). Это поможет уменьшить окислительный стресс от УФ-лучей.