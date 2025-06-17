Действительно ли молоко может провоцировать акне? Косметолог дала четкий ответ

Молочные продукты могут влиять на состояние кожи, в частности провоцировать акне. Это происходит из-за определенного гормона, который содержится в молоке.

Как молочные продукты влияют на акне

Косметолог Дарья Тищенко рассказала, что в молоке содержатся гормоны, стимулирующие кожу к выработке кожного сала - одной из причин акне.

Также молочные продукты, особенно обезжиренные, могут повышать уровень инсулиноподобного фактора роста (IGF-1). Это вещество также активирует сальные железы и провоцирует воспаление.

Однако, не у всех людей появление акне связано именно с молочными продуктами. У некоторых кожа очень чувствительна к изменениям в питании, и именно молоко или сыр могут вызывать обострение сыпи.

Стоит ли исключить из рациона молоко

Все зависит от индивидуальной реакции организма. Если вы замечаете, что после употребления молока или сыра появляются новые высыпания, стоит временно исключить эти продукты и наблюдать за состоянием кожи.

Молочные продукты можно заменить на:

растительное молоко - миндальное, овсяное, кокосовое, рисовое (без добавления сахара)

йогурты лучше заменить на ферментированные растительные альтернативы

Что еще провоцирует появление акне

Гормональные изменения

Чаще всего - во время подросткового возраста, менструации, беременности или при гормональных нарушениях (например, синдром поликистозных яичников).

Также повышенный уровень андрогенов стимулирует работу сальных желез и выработку кожного сала.

Чрезмерная выработка кожного сала (себума)

Это закупоривает поры и создает условия для размножения бактерий. В частности Cutibacterium acnes, которые живут на коже и вызывают воспаление.

Неправильный уход за кожей

Сюда относится слишком агрессивное очищение, косметика, забивающая поры (комедогенная), или недостаточное очищение.

Стресс

Он не является прямой причиной, но может ухудшить состояние кожи, повысив уровень кортизола.