Фото: гроші (freepik.com)

В Україні продовжили мораторій на стягнення по валютній іпотеці. У четвер, 8 жовтня, набув чинності відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України" і набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Мораторій діє в Україні з 2014 року. Таким чином його продовжили до 21 квітня 2021 року.

Закон також встановлює заборону на примусове стягнення майна, якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об'єктом незавершеного житлового будівництва.

Крім того, забороняється примусове стягнення іншого майна за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов'язання за кредитами, наданими їм в іноземній валюті, а кредитним установам заборонено відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.

Нагадаємо, 6 жовтня законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, 16 липня Верховна рада прийняла закон про мораторій на стягнення за валютними кредитами.

Крім того, закон піддавався критиці з боку Національного банку, оскільки він перешкоджає розвитку іпотечного кредитування.