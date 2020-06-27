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Ресторани до 22:00 і тотальний контроль: Київська область посилила карантин

Новини » Коронавірус     27.06.2020 - 10:41
Ресторани до 22:00 і тотальний контроль: Київська область посилила карантин
Фото: Київська область посилила карантин (РБК-Україна)

У Київській області погіршилася епідеміологічна ситуація

Місцева влада вирішила посилити карантин у Київській області. З 26 червня у регіоні заборонили масові заходи, ресторани зобов'язали закриватися після 22:00, а також посилили контроль.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що в Київській області через погіршення епідеміологічної ситуації заборонені масові заходи в приміщеннях. При цьому можна проводити заходи з залученням не більше 10 осіб з дотриманням санітарних правил.

Також з 26 червня час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежена до 22:00.

Крім того, посилено контроль:

  • за дотриманням протиепідемічних заходів на міському, приміському, міжміському внутрішньообласному транспорті
  • за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, у закладах торгівлі, харчування та дитсадках;
  • за дотриманням протиепідемічних заходів з боку суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що до посилення карантину готуються 13 регіонів, в тому числі Київ.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що місцева влада все ближче до рішенням про повернення до жорсткого карантину.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київська областькарантинКоронавірус
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