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Транспорт, спортзали і дитсадки: що закриють у 13 проблемних регіонах

Новини » Коронавірус     27.06.2020 - 09:42
Транспорт, спортзали і дитсадки: що закриють у 13 проблемних регіонах
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Санітарні лікарі у регіонах вже готують відповідні рекомендації

До посилення карантину в Україні готуються в 13 регіонах, які не відповідають критеріям адаптивного карантину. Обмеження можуть стосуватися громадського транспорту, спортзалів і дитсадків.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, показники, які прописані в постанові Кабінету міністрів про адаптивне карантині, перевищено у 13 регіонах.

"Це і західні області і місто Київ. Тому будуть відповідні подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії з НС, які вже будуть приймати рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - зазначив Степанов.

Він також уточнив, що карантинні заходи чітко визначені в постанові Кабміну.

"Це може стосуватися роботи міського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів та дитсадків", - додав міністр.

Нагадаємо, станом на 26 червня не відповідали критеріям адаптивного карантину Київ та 10 областей.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що в деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт, але все буде залежати від завантаженості ліжко-місць в лікарнях, темпів приросту хворих і ряду інших показників.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиївкарантинКоронавірус
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