Рестораны до 22:00 и тотальный контроль: Киевская область ужесточила карантин

В Киевской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация
Местные власти решили ужесточить карантин в Киевской области. С 26 июня в регионе запретили массовые мероприятия, обязали рестораны закрываться после 22:00, а также усилили контроль.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.
Сообщается, что в Киевской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрещены массовые мероприятия в помещениях. При этом можно проводить мероприятия с привлечением не более 10 человек с соблюдением санитарных правил.
Также с 26 июня время работы заведений общепита и развлекательных учреждений ограничено до 22:00.
Кроме того, усилен контроль:
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что к ужесточению карантина готовятся 13 регионов, в том числе Киев.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что местные власти все ближе к решению о возвращении к жесткому карантину.
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Автор: РБК-Украина