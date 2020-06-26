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Кличко про повернення до жорсткого карантину: ми все ближче до такого рішення

Новини » Коронавірус     26.06.2020 - 12:27
Кличко про повернення до жорсткого карантину: ми все ближче до такого рішення
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко назвав умову повернення до жорсткого карантину в Києві

Мер Києва Віталій Кличко назвав умову повернення до жорсткого карантину в місті. Київська влада буде вимушена прийняти таке рішення після зростання кількості заражених коронавірусом.

Про це він заявив на брифінгу.

Мер заявив, що, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в найближчі дні зменшиться - то Київ буде вимушений повернутися до суворих обмежень. В тому числі, в роботі громадського транспорту.

"Ми, на жаль, все ближче до такого рішення", - заявив він.

Нагадаємо, Київ входить у список регіонів, в яких найбільша кількість заражених коронавірусом. Зокрема, за вчора в місті заразились 115 людей та виявили спалах COVID-19 на одному з ринків.

Втім, на цьому тижні міська влада прийняла рішення відкрити кафе та ресторани. Хоча, Міністерство охорони здоров'я щодня повідомляє, що столиця не готова до послаблення карантину.

Зазначимо, останні декілька тижнів в Україні фіксують антирекорди чи не щодня. Зокрема, сьогодні цифра вперше перевищила 1000 випадків.

У зв'язку з цим МОЗ вимагає посилення контролю карантину в транспорті і супермаркетах.

А в Кабінеті міністрів говорять, що Україна проживе червень і липень в карантинних обмеженнях.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Київ
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