ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Після виборів США можуть посилити санкції проти Росії, - NYT

Новини » Політика    07.11.2018 - 14:55
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Палата представників на чолі з демократами хоче суворіше покарати Росію за втручання у американські президентські вибори

Демократична партія після проміжних виборів у США буде просувати посилення санкцій, зокрема таких, що вдарять по суверенному боргу РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Як пише видання, демократи можуть використати своє право на організацію допиту в парламенті, щоб дізнатися більше про те, що Трамп обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним за зачиненими дверима в Гельсінкі.

"Палата (Конгресу, - ред.) буде наполягати на додаткових санкціях, включаючи заходи, спрямовані проти нового російського суверенного боргу. Також демократи намагатимуться змусити Трампа запровадити всі санкцій з широкомасштабного законопроекту, який він неохоче підписав у серпні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Палата представників на чолі з демократами також хоче суворіше покарати Росію за втручання у американські президентські вибори, агресію проти України, а також війну в Сирії.

Нагадаємо про вибори в Конгрес США, що пройшли 6 листопада. За попередніми даними проміжних виборів в нижню палату Конгресу США, демократи отримали 14 з 23 місць, необхідних їм для більшості. При цьому Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, отримавши 50 місць.

За словами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, вибори, що відбулися в США "приголомшливо успішні".

Глава МЗС ФРН не допускає зміну курсу Трампа після проміжних виборів Порошенко: РФ намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019
Новини України выборыКонгресс США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся