Республіканці заблокували затвердження кандидатур до Держдепу через "Північний потік-2"
Сенатори від Республіканської партії Тед Круз і Майк Лі заблокували призначення десятків кандидатів на посади в Держдепартаменті. Вони вимагають, щоб адміністрація президента США Байдена ввела нові санкції щодо "Північного потоку-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Республіканці заблокували затвердження майже 30 кандидатів, з них шість - на посади помічників держсекретаря, а також кілька кандидатур послів.
"Всі сенатори в цій палаті точно знають, чому ці кандидати не просунулися вперед, і причина в тому, що адміністрація Байдена зараз відкрито ігнорує Конгрес США", - сказав Круз.
Він зазначив, що із закінченням будівництва газопроводу Росія буде отримувати мільярди доларів, які зможе використовувати для шкідливих зусиль в Європі та в усьому світі.
Раніше група, що складається з 12 американських сенаторів-республіканців на чолі з Петом Тумі, поставила ультиматум Міністерству фінансів США і Білому дому через "Північний потік-2".
Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен заявив про призначення Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу США з питань енергобезпеки. Він також буде спецпосланцем США з реалізації угоди про запуск "Північного потоку-2" з Німеччиною.