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Зеленський і Меркель обговорять гарантії після запуску "Північного потоку-2"

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Середа 11 серпня 2021 17:03
Зеленський і Меркель обговорять гарантії після запуску "Північного потоку-2" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході її візиту в Україну обговорять гарантії після запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Також сторони обговорять безпеку на Донбасі і двосторонні відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Зеленський і Меркель говоритимуть як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала в разі запуску "Північного потоку-2. Точніше, у випадку, якщо Росія після запуску газопроводу спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем",-заявив він.

За словами Никифорова, Зеленський і Меркель також говоритимуть про ситуацію з безпекою на Донбасі і як реанімувати мирні переговори, а також двосторонні відносини країн.

"Німеччина наш ключовий партнер в Європі в політиці, економіці, торгівлі, промисловості та енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин великий. Хочу підкреслити, що візит Ангели Меркель в Україну доводить, що про Україну без України ні слова і без прямих переговорів з президентом України сучасні найважливіші питання безпеки в Європі не вирішать", - підкреслив Нікіфоров.

Раніше джерело РБК-Україна повідомило, що канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня.

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Володимир Зеленський Ангела Меркель Північний потік-2
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