Республиканцы получили большинство мест в Палате представителей США
Республиканская партия смогла сохранить большинство в Палате представителей по итогам выборов. Она уже получила как минимум 218 мест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
218 мест в Палате представителей республиканцам обеспечила победа на выборах в Аризоне и Калифорнии, окончательные результаты голосования в которых стали известны сегодня, 14 ноября.
Таким образом, у республиканцев будет большинство и в Сенате, и в Палате представителей США.
Стоит заметить, что подсчет голосов все еще продолжается и республиканцы могут получить больше мест в Палате представителей. За демократами по состоянию на сейчас 208 мест.
Демократы признали поражение
Напомним, еще вчера, 13 ноября, CNN писало, что лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис признал, что победа его партии на выборах в Палату представителей "маловероятна".
Также он взял на себя вину за проигрыш на выборах.
При этом еще на прошлой неделе стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах. Он смог набрать значительно больше голосов выборщиков, чем Камала Харрис.
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