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Республиканцы США предложили провести аудит средств на поддержку Украины

Фото: республиканцы США предложили провести аудит средств на поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление республиканки Тейлор Грин в Twitter.

Помимо нее, законопроект поддержали 10 ее однопартийцев.

"Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах Конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются для давления на наш Конгресс. Я призываю к аудиту средств для Украины", - написала Грин.

Напомним, мировые СМИ писали о том, что республиканцы, если вернут контроль над Конгрессом США, будут иметь право заблокировать любую помощь Украине. Однако они скорее замедлят или сократят ее поток, чем остановят.

Ранее Митч МакКоннелл, возглавляющий республиканское меньшинство в Сенате, верхней палате Конгресса США, предложил американскому президенту Джо Байдену предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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Конгресс США