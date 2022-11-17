Республіканці США запропонували провести аудит коштів на підтримку України

Окрім неї, законопроєкт підтримали 10 її однопартійців.

"Викликає глибокий сум бачити тут, у стінах Конгресу, які стали інвалідами українських солдатів, які використовуються для тиску на наш Конгрес. Я закликаю до аудиту коштів для України", - написала Грін.

Нагадаємо, світові ЗМІ писали про те, що республіканці, якщо повернуть контроль над Конгресом США, матимуть право заблокувати будь-яку допомогу Україні. Однак вони швидше уповільнять або скоротять її потік, ніж зупинять.

Раніше Мітч МакКоннелл, який очолює республіканську меншість у Сенаті, верхній палаті Конгресу США, запропонував американському президенту Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу.

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