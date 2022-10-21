Республиканцы США вряд ли будут блокировать помощь Украине, потому что хотят ее победы, - СМИ

Республиканцы США будут иметь право заблокировать помощь Украине, если они вернут контроль над Конгрессом, но они скорее замедлят или сократят поток оборонной и экономической помощи, чем остановят его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщает издание, республиканцы также могут использовать поддержку украинских военных действий как рычаг, чтобы заставить демократов поддержать республиканские приоритеты, такие как подавление иммиграции через южную границу с Мексикой.

Демократы в течение нескольких месяцев поднимали вопрос о том, что республиканцы могут ограничить помощь Украине с учетом опросов, показывающих, что партия, вероятно, положит конец узкому контролю демократов над Палатой представителей, если не над Сенатом, на промежуточных выборах 8 ноября. В Палате представителей было больше республиканской оппозиции, где закрытое собрание тесно связано, чем в Сенате, с бывшим президентом Дональдом Трампом и его политикой "Америка прежде всего". Все 57 голосов Палаты представителей против законопроекта о предоставлении Украине более 40 миллиардов долларов в мае исходили от республиканцев.

Аналитики говорят, что через восемь месяцев после российского вторжения сохраняется широкая поддержка Украины обеими партиями и вряд ли это скоро изменится, особенно если украинские силы продолжат недавнюю серию наступлений на поле боя.

"Консервативные американские телеведущие, оказывающие большое влияние на республиканскую базу, также выступили против помощи, одобренной для Киева, которая сейчас составляет около 66 миллиардов долларов, включая военную, экономическую и гуманитарную поддержку", - сообщает Reuters.

Несколько руководителей оборонной промышленности заявили, что рассматривают комментарии республиканцев о помощи Украине как политической риторике накануне промежуточных сроков, а не как угрозу. Согласно опросам, американцы поддерживают помощь. Опрос общественного мнения, проведенный Reuters/Ipsos в этом месяце, показал, что 73% американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину. Среди соратников президента США Джо Байдена демократов 81% поддержки, что больше чем у республиканцев - 66%.

"Общая цена США за войну в Украине относительно невелика, учитывая годовой бюджет Пентагона в 800 миллиардов долларов и важность поддержки демократии и стабильности в Европе", - заявил эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.